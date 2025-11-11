Atlas News

Los magnates tecnológicos fijan el 2030 como el principio del final del móvil

Nos va a costar deshacernos de él porque nos lleva el banco, las noticias o las redes sociales. Quien quiera competir tendrá que replicar todo eso, y en ello están los magnates tecnológicos poniendo 2030 como límite para el nuevo futuro. "Estamos en una fase en la que pasamos de utilizar las máquinas para relacionarnos con ellas", asegura Jon Hernández, divulgador de la IA. Buscando el dispositivo ideal para la, cada vez más potente, inteligencia artificial, lo que será, poco a poco, nuestra nueva central de computación. Lo iremos usando cada vez menos en favor de otro tipo de formatos. Con la mayor inversión de capital privado de la historia, Mark Zuckerberg ofrece sus gafas de realidad aumentada; Bill Gates, propone tatuajes electrónicos inspirados en la biotecnología; y Elon Musk apuesta por implantes cerebrales, sin pantallas ni botones. Sin embargo, hay quien piensa que los teléfonos móviles todavía tienen que evolucionar mucho, ofreciendo más potencia y más prestaciones en los próximos años. Así que, de momento, esperaremos el futuro mirando al móvil.