Los huevos son uno de los alimentos básicos de nuestra dieta

Bien acompañado, solo, en tortilla, múltiples opciones y una misma percepción. Es una proteína muy socorrida y que te permite cocinarla fácil. Su consumo se ha incrementado notablemente. 420 millones de kilos al año y con medias semanales impensables hace décadas. Más de la mitad de los consumidores ve beneficios en la ingesta de huevos. Las redes sociales también colaboran y lo asocian a nutrición saludable, ganar músculo o perder grasa, aunque los expertos recomiendan una ingesta responsable. La producción de los 50 millones de gallinas ponedoras en España no es capaz de satisfacer una demanda tensionada. Un sector, además, en reconversión con cada vez más granjas al aire libre. Es el alimento de la cesta de la compra que más ha subido desde enero. En España el sector factura al año más de 1.300 millones de euros.