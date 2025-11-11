Atlas News

Abusos en la Iglesia con León XIV

La investigación preliminar sobre los supuestos abusos del obispo de Cádiz comienzan a principios del verano, pero la Iglesia no toma ninguna medida cautelar, según José Beltrán, director de la revista Vida Nueva. Zornoza tiene 76 años, edad en la que el Vaticano ya puede destituir a un obispo sin tener que presentar ninguna justificación. Pero ahora mismo, la Iglesia ha dejado todo en manos de las conclusiones que saque el Tribunal de la Rota. Las víctimas de la pederastia esperan más sensibilidad en este papado. Ayer mismo, el sumo pontífice se reunió con una asociación mundial que defiende a los afectados de abusos sexuales en la Iglesia. Fue este Papa quien derribó un escándalo de pederastia cuando ejercía su obispado en Perú. El cardenal de Madrid, José Cobo, califica de drama el caso del obispo de Cádiz.