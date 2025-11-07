Atlas News

España prohíbe criar aves de corral al aire libre por el aumento de casos de gripe aviar

El huevo campero, el más recomendado por los nutricionistas, está en peligro. El Ministerio de Agricultura y Pesca (MAMA) ha decretado el confinamiento de las gallinas criadas al aire libre en zonas de alto riesgo ante el aumento de casos de gripe aviar. Una medida que entrará en vigor el próximo lunes 10 de noviembre, tal y como han informado en el departamento, al tiempo que el titular, Luis Planas, quien ha pedido calma. Las nuevas normas prohíben la cría de aves de corral al aire libre, las fuentes de agua compartidas con aves silvestres y la cría de patos y gansos junto a otras especies.