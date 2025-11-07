Atlas News

Escalada del precio del huevo y ahora la gripe aviar

Huevos: su escalada de precios no cesa. Alimento de primera necesidad, imprescindible en la cesta de la compra, proteína de moda... Aunque cada vez hay que gastar más por lo mismo. En el último año, y medio la docena ha subido un euro y medio. En lo que llevamos de 2025 el incremento alcanza el 50 por ciento. Pero estos precios todavía no disuaden. El consumo de huevos también está en máximos, un 20 por ciento más en los últimos años. Para satisfacer este aumento de demanda, otro problema: la gripe aviar. Hay 14 focos activos y se han tenido que sacrificar 2 millones de aves. En esta granja de Lleida se extreman las medidas sanitarias para evitar que el virus entre. Además, en explotaciones al aire libre con producciones más limitadas, hay que confinarlas. Menos producto en el mercado, mayores costes de producción y por lo tanto aumento de precios. En España el sector factura al año más de 1.300 millones de euros.