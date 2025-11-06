Pedro Fernández

Mario Alonso Puig señala «El camino que marca nuestro destino»

¿Se debe aplazar al porvenir la felicidad renunciando a luchar por ella en el presente? El doctor y divulgador Mario Alonso Puig considera que no. Ayer en Vigo señaló: «La importancia radica no solo donde estás sino en donde podrías estar. Hay gente que hipoteca su felicidad al futuro. Dicen: 'Cuando yo tenga esa posición, cuando yo encuentre a mi pareja, cuando yo viva en ese sitio, cuando yo consiga esta cosa, seré feliz. Eso es un error. Si no conseguimos ser felices en el aquí y en el ahora no lo seremos después». Con un Auditorio Mar de Vigo casi abarrotado, Alonso Puig aclaró que la felicidad «no depende del tener, sino del ser. Proyectas un futuro que quieres que suponga en tu vida y en la de otras personas algo específico o hipotético. Pero eso no quiere decir que hipoteques tu presente; al no poder tener ese futuro soñado pierdes tu presente».