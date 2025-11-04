Atlas News

Los tóxicos que nos rodean

En la sencillez de meter una bolsa de infusión en una taza con agua hirviendo, el doctor Olea es capaz de detectar elementos nocivos. Son los disruptores endocrinos. Se esconden en una cápsula de café o en las botellas de agua; cocinar en una sartén antiadherente puede resultar poco saludable; tóxicos en la ropa, en los muebles. Prácticamente, vivimos rodeados de estas sustancias siempre expuestas a la regulación. Parece imposible escapar de ellas, aunque el doctor ha recetado 80 recomendaciones para evitarlas.