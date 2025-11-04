Atlas News

El Estatuto del Becario llega al Consejo de Ministros

Nina lleva desde 2022 encadenando becas en empresas. Ahora está haciendo las prácticas del máster en esta agencia de comunicación. Cobra 500 euros por 40 horas semanales. Pero no siempre ha sido así. En ocasiones anteriores no ha superado los 200 euros en el caso de cobrar, pero la mayoría de las veces no ha cobrado. No solo eso, ha llegado a costear de su bolsillo el alojamiento y el transporte en alguna ocasión. Y también le ha tocado trabajo extra. Son situaciones más comunes de lo deseable con las que intentará acabar el Estatuto del Becario. Las empresas tendrán que compensar a los becarios los gastos de desplazamiento y tendrán que permitirles el acceso a servicios comunes como el comedor. Además de prohibir expresamente que se pueda pagar por hacer prácticas. Hay 1.700.000 personas formándose en empresas actualmente. Mayoritariamente, tienen entre 18 y 29 años, pero más de un 20 por ciento supera la treintena.