Un «oasis» de buen tiempo antes de una semana de inestabilidad en Galicia

Después de unas jornadas pasadas por agua, con registros de lluvia que incluso, en Vigo, superaron en una sola jornada los registros de precipitaciones de todo el mes de agosto, el tiempo en Galicia ha dado una breve tregua. Sin embargo, este oasis otoñal tiene las horas contadas. Tras un lunes de cielos despejados o poco nubosos, el avance de varios frentes traerán consigo un empeoramiento progresivo del tiempo a partir del martes.