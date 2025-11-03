Atlas News

Las CC.AA. despiden a más de 4.000 bomberos forestales en toda España ahora que llega el invierno

Tras un verano devastador en la lucha contra incendios que ha arrasado más de 350.000 hectáreas, el sindicato CSFI denuncia que llega el invierno y vuelve a pasar lo de todos los años. Más de 4.000 bomberos han sido despedidos. Hay sitios donde se quedan con dos bomberos y con distancias tan largas pueden tardar hasta dos horas en llegar. Por eso exigen exige un pacto de Estado que obligue a realizar tareas de prevención durante todo el año. Porque estos despidos recurrentes en campañas de alto riesgo acaban derivando en una falta de profesionalización y cogen gente sin experiencia o voluntarios. Sólo en Galicia se prevé el cese de un millar de bomberos forestales el próximo 17 de noviembre. Piden un refuerzo de las plantillas, el reconocimiento de enfermedades profesionales y un plan durante todo el año para evitar un verano como el pasado.