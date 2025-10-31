Atlas News

Vueling paga una indemnización de 1.500 euros a una mujer con esclerosis múltiple por daños morales

Ocurrió en Sevilla en 2021. Yolanda y Aitor estaban a punto de volver a Bilbao cuando el comandante de su vuelo les prohibió el embarque. El motivo, la batería de la scooter que Yolanda utiliza para poder moverse. Cuando les mandaron los detalles por escrito no hubo problema, pero la realidad fue otra. El comandante avisó a la Guardia Civil y este matrimonio guipuzcoano tuvo que abandonar el aeropuerto sin ayuda ni soluciones. Tras recorrer más de 800 kilómetros denunciaron a la compañía y este año la Justicia les ha dado la razón. Vueling deberá abonarles 1.500 euros por los gastos y el daño moral, aunque ambos tienen una petición clara, establecer una normativa para las personas con limitaciones. Un deseo que esperan que no tarde otros cuatro años en llegar.