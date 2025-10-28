Sara Fernández

La reconstrucción de Paiporta continúa un año después de las riadas

Imágenes aéreas captadas por un dron muestran las obras de reconstrucción del barranco del Poyo a la altura de la localidad valenciana de Paiporta, una de las más afectadas por las terribles riadas que arrasaron la provincia hace doce meses. En la víspera del primer aniversario de la tragedia, los trabajos con maquinaria pesada continúan en la zona cero.