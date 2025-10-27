Atlas News

Multa de 3,6 millones a Alquiler Seguro por prácticas abusivas

La cifra millonaria pretende ser ejemplar para Consumo: " Los abusos en el mercado de la vivienda se van a pagar muy caros". Una multa del Ministerio que tiene su origen en una denuncia de Facua por prácticas abusivas. "Una serie de prestaciones que no pueden imponer, pero que luego hacen ver que no le queda otra que pagar por esos servicios si quiere acceder a la vivienda". Se trata de un contrato paralelo de prestación de servicios por el que cobraron 5.000 euros al cliente de Josep, abogado especialista. "Se incluyen cosas tan raras como buscar colegio a los niños, instalación de alarmas, obtención de cita para el NIE, contratar seguro del hogar..." Una larga lista de obligaciones que tienen que soportar los inquilinos ante tanta falta de oferta. Varias asociaciones siguen luchando contra los abusos que generan indefensión a los inquilinos y un sobrecoste económico impidiendo, al final, el derecho a una vivienda digna.