La Princesa Leonor reivindica la convivencia "como única vía para llegar al progreso compartido"
La Princesa Leonor ha defendido la necesidad de "volver a lo esencial", respetando a quien piensa diferente, tratando bien al prójimo y valorando la educación, al tiempo que ha reivindicado la importancia de la convivencia para garantizar el progreso compartido y de preservar los valores que "nos definen y nos guían".
