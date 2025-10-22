Pedro Fernández

Manu Sacoga ha rodado un cortometraje documental en donde presenta uno de los últimos parques infantiles de bolas que quedan en la ciudad

Con el objetivo de explorar el «olvido» de los parques infantiles interiores, su transformación con el paso de los años y los recuerdos perdidos, así como analizar el registro audiovisual como forma de validación de la memoria individual y colectiva y el cambio de paradigma que ha suscitado la llegada de las redes sociales en torno al 2010, tras haberse graduado en Comunicación Audiovisual hace tan solo dos años, Manu Sacoga ha decidido fijar su cámara en aquellos espacios de ocio que, en el caso de Vigo, causaban verdadero furor entre los niños que, como él, crecieron en la década del 2000.