Pedro Fernández

Las actividades extraescolares se reinventan e innovan

Las actividades extraescolares en la actualidad van más allá del inglés y el deporte. Niños vigueses desde los 5 años ya aprenden lenguaje de programación, robótica, inteligencia artificial (IA) e incluso a crear videojuegos. Son diversas las razones que conducen a los padres a inscribir a sus hijos en academias tecnológicas, de la mejora presente de la capacidad de aprendizaje a su utilidad en el futuro, pasando por satisfacer la mera curiosidad de los pequeños.