Europa Press

España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora en 2026

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propondrá este lunes en el Consejo Europeo acabar desde 2026 con el cambio de hora estacional, esgrimiendo que "ya no tiene sentido", que apenas ayuda a ahorrar energía y que incluso tiene "un impacto negativo" en la salud y en la vida de la gente. En un video publicado en la red social X, el jefe del Ejecutivo ha recordado que esta semana se pasará del horario de verano al de invierno, y ha asegurado que, "francamente", no le ve el sentido a retrasar y adelantar las agujas del reloj dos veces al año.