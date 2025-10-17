Europa Press

La Oreja de Van Gogh recorrerá España en 2026

Tras el esperado regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, noticia que anunciaron el pasado miércoles, ahora el grupo ha confirmado que harán una gira por España en 2026. El tour arrancará en el mes de mayo con un espectáculo que incluirá sus grandes éxitos: Cuídate, La Playa, Puedes contar conmigo, Rosas o 20 de enero, entre otros, que 30 años después, siguen latiendo bien fuerte en la memoria colectiva.