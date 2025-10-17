Alba Villar

Un instrumento creado en Galicia convierte la luz solar en música

El listado de instrumentos musicales existentes en el mundo prosigue expandiéndose a día de hoy. Galicia acaba de alumbrar dos nuevos. Se trata del LSMi y del clarinete aumentado. Los dos han sido creados por gallegos, de Vigo y Bueu, y ambos fueron presentados ayer –con actuación incluida– en el festival Vertixe Sonora en la ciudad olívica. Los dos instrumentos son hijos del siglo XXI: precisan de elementos digitales para emitir sus sonidos.