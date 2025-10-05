PI STUDIO

Diez detenidos y 19 mossos heridos en los disturbios de la protesta propalestina en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a diez personas después de la manifestación de este sábado por la tarde en apoyo a Palestina, que ha acabado con destrozos en el exterior de algunos locales de la Rambla y la Plaza Sant Jaume, entre otros. Según ha informado la policía catalana, las detenciones se han producido por desórdenes públicos, daños y atentado contra los agentes de la autoridad. Además, 19 agentes de los Mossos d'Esquadra han tenido que ser atendidos por heridas leves, según el balance del Sistema de Emergencias Médicas.