Vigo Porté

Eric John Campros, jurado internacional del certamen de danza Vigo Porté

Un jurado internacional, la incorporación de una nueva disciplina –Contemporáneo– y un nuevo premio al mejor bailarín o bailarina y nuevas becas son algunas de las novedades de la próxima edición del certamen de danza Vigo Porté que adelantó ayer su directora, Lorena López, quien destacó también la importante respuesta que está teniendo la convocatoria de 2026, que se desarrollará del 29 de abril al 3 de mayo en el Auditorio Mar de Vigo y el Centro Comercial Vialia Estación.