El tirón de los influencers y su capacidad de generar ingresos

El número de seguidores comienza a no ser un dato determinante entre los creadores de contenidos, porque la sospecha de datos inflados salpica a las plataformas. Los expertos hablan de la "teoría del jardín vallado", es decir, de puertas para fuera sus datos no son transparentes. Se estima que en torno al 20% del tráfico que generan no es humano. Plataformas como Twitch reconoce que podría haber más de 30 millones de horas de visualización hechas por máquinas y miles de cuentas adulteradas con seguidores falsos. Aun así, el tirón de los influencers es innegable, lo mismo que su capacidad de generar ingresos. En España ya hay más de 200.000 creadores de contenidos, cuentas con más de 10.000 seguidores.