Policía Nacional

La Policía Nacional junto con la DEA ha detenido a 14 narcotraficantes

La Policía Nacional da por desarticulada a la organización en Galicia implicada en el alijo de 3.650 kilos de cocaína, que llegaron a la costa gallega en un semisumergible. El operativo se saldó con 14 detenciones, de ellos 12 ya en prisión, como resultado de una operación conjunta, denominada 'Saona'. La misma fue llevada a cabo por agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), en colaboración con la DEA nortamericana, y participación de agentes de la Policía Nacional y también de la Local de A Pobra do Caramiñal, donde se encontró la droga. Sobre los tres primeros detenidos y que iban en el semisumergible, el jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) Central, Antonio Martínez Duarte, ha subrayado, en una comparecencia este lunes ante los medios de comunicación, el hecho de que fuesen detenidos nada más llegar a tierra. Al ser localizados, simularon ser peregrinos, para tratar de burlar a los agentes de la Policía Local, aunque llevaban la ropa empadada.