Pedro Fernández

Arranca la novena edición del Foro de Educación, el mayor evento educativo de Galicia

La novena edición del Foro de Educación, promovido por FARO, ha celebrado su inauguración este viernes en el Auditorio Mar de Vigo. El evento, referente tanto entre docentes como familias, se prolongará hasta el sábado por la tarde, con una serie de ponencias y talleres a cargo de destacadas personalidades a nivel nacional. La novedad de este año radica en que la asistencia contará como formación oficial homologada por la Consellería de Educación.