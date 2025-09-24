Beta Fiction Spain

El estreno de «Rondallas» convierte San Sebastián en una fiesta gallega

Con la energía que los caracteriza y que en su día conquistó al cineasta Daniel Sánchez-Arévalo, los integrantes de la Rondalla de Santa Eulalia de Mos desplegaron este martes en San Sebastián toda la esencia del folclore gallego para acercar a la ciudad donostiarra solo una pequeña muestra de ese universo que cautivó al director de cine hasta el punto de querer llevarlo a la gran pantalla.