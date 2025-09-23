Beta Fiction Spain

Rondalleiros gallegos acompañaron al elenco de «Rondallas» en su estreno en el Festival de San Sebastián

Antes del estreno de la película «Rondallas» en el Festival de San Sebastián, del director Daniel Sánchez Arévalo y rodada en A Guarda y Vigo, un grupo de rondalleiros, que participó en el filme, alegro las calles de la ciudad donostiarra. Se pudo admirar el folclore gallego, y el elenco —entre los que se encontraban Javier Gutiérrez, Judith Fernández, María Vázquez, Fer Fraga, Tamar Novas, Marta Larralde y Carlos Blanco— pudo bailar y disfrutar antes de la proyección de la cinta en el Velódromo de Donosti.