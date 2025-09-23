Atlas News

El humo tóxico de los aviones, una amenaza para la salud de pilotos y auxiliares

Los llamados eventos de humo en los aviones pueden ser más perjudiciales de lo que parece. Una investigación médica en Estados Unidos los compara con los daños cerebrales irreversibles que padecen los jugadores de fútbol americano tras años de sufrir traumatismos. La ventilación interior de un avión se genera a través de sus motores con un aceite de componentes muy tóxicos que a veces acaban en la cabina de pasajeros. Aunque si produce unos olores que pueden darnos pistas. Los pilotos y los auxiliares de vuelo son los más perjudicados por el síndrome aerotóxico. Se suele registrar un caso a la semana y este avión, el Boeing 787 es el único con un sistema que evita los gases dentro de su cabina.