Eumetsat

El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca

La semana que acaba de arrancar estará marcada por el tiempo anticiclónico en Galicia, una vez que el frente que afectó al territorio durante el fin de semana acabe de pasar a lo largo de esta jornada, durante la que todavía está afectando al tercio norte. Pero en el horizonte aparece un elemento que vendría a romper la calma: se trata del huracán Gabrielle, ahora mismo ubicado en el Atlántico central.