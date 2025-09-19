Atlas News

Más de la mitad de los menores de 30 años sufre ansiedad y estrés al buscar vivienda

Para el 52% de los menores de 30 años la búsqueda de vivienda es sinónimo de estrés y ansiedad. Se encuentran tantas dificultades en el proceso de emancipación que se ha convertido en causa de depresión para un 29% de los jóvenes. Tener una casa digna contribuye al bienestar emocional. Así lo afirman el 78% de los que han podido comprarse una, pero cuando se vive de alquiler menos de la mitad experimenta esa sensación. Son datos del barómetro de la vivienda que se ha presentado hoy en el Senado. En muchos casos la vivienda les aleja de sus amigos y familiares. La ubicación es un problema para el 28%, y para un 20% la falta de privacidad de los pisos compartidos que les lleva a sentirse solos. El estado de la casa y el tamaño son también motivo de soledad.