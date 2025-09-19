Atlas News

Un estudio revela que cada vez compramos más a diario y en varias tiendas distintas para controlar mejor lo que gastamos

Ya no dejamos la gran compra del fin de semana para llenar la despensa hasta arriba, ahora compramos día a día. Tampoco elegimos un único supermercado, sino que vamos picando de uno y otro, dependiendo de lo que queramos adquirir. De media pasamos por casi siete tiendas distintas a lo largo del año, incluso un 13% de los consumidores compran hasta en dos superficies distintas el mismo día. Las tiendas de barrio, con productos selectos, se hacen cada vez más hueco en detrimento de las grandes superficies. Además, seguimos eligiendo cada vez más marcas blancas. Hemos cambiado todos estos hábitos por una gran razón: controlar el gasto a diario tras el incremento de los precios de los últimos meses. De las grandes compras a pequeñas y más selectas.