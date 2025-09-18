Polémica por el precio de los medicamentos adelgazantes

Polémica por el precio de los medicamentos adelgazantes

Una alta dosis de OZEMPIC o WEGOBY cuesta 300 euros al mes. Son medicamentos recetados para personas con obesidad y su alto coste es la razón de que muchos pacientes dejen el tratamiento. Un estudio europeo determinó que el 52% de adultos obesos abandonó el tratamiento después de un año. Lo abandonan más los hombres y, sobre todo, quienes pertenecen a una clase social media baja. Por eso, los médicos piden que lo subvencione el Estado, como ya hacen otros países europeos.

