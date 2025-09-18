Atlas News

Fallos en las pulseras antimaltrato habrían provocado la absolución de agresores

Según la Fiscalía de Madrid, todos los datos de agresores a mujeres de 2024 anteriores a marzo se perdieron durante un tiempo. Antes de esta fecha y sin estos datos se desconocía, por ejemplo, cuál era la ubicación de los agresores, una información clave para realizar acusaciones en los juicios. La misma Fiscalía cree que esta falta de información ha podido llevar a una “sentencia absolutoria” para algunos de ellos. Todo por un problema informático en el sistema COMETA, encargado del seguimiento de las pulseras antimaltrato. La ministra de Igualdad le resta importancia y asegura que ya está solucionado.