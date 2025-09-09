Julia Teniente ofrecerá en la IX edición do Foro de Educación un taller pensado para docentes de Educación Infantil que sienten que algo no encaja en la forma en la que se educa hoy en día pero no siempre encuentran el espacio para decirlo.

Desde una experiencia real en el aula, propondrá una reflexión crítica —con ejemplos reales y sentido del humor— sobre la obsesión por lo estético y el uso sistemático e indiscriminado de recursos populares de las redes sociales, dos tendencias que se han colado en nuestras aulas casi sin darnos cuenta. No será una charla complaciente, sino una provocación amable para reconectar con la intuición, el criterio y el sentido común como ejes de nuestra labor educativa.