Manel Rives e Javier Garcia son dous docentes de primaria que empregan a tecnoloxía dunha forma diferente, mostrando un camiño baseado en dinámicas activas de aprendizaxe, as soft skills e un desenvolvemento competencial do alumnado.
Retornan este ano á IX edición do Foro de Educación cun obradoiro no que amosarán como a tecnoloxía é unha gran aliada para o desenvolvemento competencial do alumnado. Comezarán por desmontar bulos e falacias sobre o suposto perigo no uso das pantallas para o proceso de enseñanza-aprendizaxe.