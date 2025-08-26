Vigo se ha vestido de gala en la tarde de este martes para acoger el primer preestreno de la película Romería -habrá dos más, una en Madrid y otra en Barcelona-, filme de la aclamada directora Carla Simón, de padre vigués, que ha hecho con este cinta un viaje autobiográfico a través de su alter ego, Marina -papel interpretado por Llucía García- para indagar en el pasado de sus progenitores, que murieron de Sida cuando ella era muy pequeña, por culpa de la heroína.

Además de la realizadora y la protagonista, ya mencionadas, asistieron al acto en el Auditorio Mar de Vigo otros actores del elenco como Micht Robles, José Ángel Egido, Sara Casasnovas, Albert Gracia, Myriam Gallego o Janet Novás, entre otros... El gran público podrá ver esta película, que pasó por el Festival de Cannes, a partir del 5 de septiembre, cuando hasta 125 grandes pantallas (de momento) proyectarán esta historia rodada en calles y lugares de la urbe olívica.