Dos creadores de contenido vivieron un momento de auténtico terror cuando, mientras grababan tranquilamente dentro de un restaurante, un coche se estrelló contra el local, atravesando los cristales y deteniéndose a escasos centímetros de donde estaban sentados. Por puro reflejo, ambos lograron esquivar el impacto, y lo más increíble: todo quedó registrado en vídeo.

Las imágenes muestran el instante exacto en que el vehículo irrumpe en el establecimiento, generando caos entre los presentes. A pesar de la violencia del choque, los dos salieron ilesos, aunque visiblemente conmocionados. El conductor, por su parte, fue atendido en el lugar.