El actor estadounidense James van der Beek, recordado por su papel en la serie 'Dawson crece', se encuentra en plena batalla contra el cáncer colorrectal. A sus 48 años, y tras recibir el diagnóstico en noviembre de 2024, ha dado un paso adelante para explicar su experiencia a fin de advertir a otros sobre una enfermedad que suele avanzar en silencio.

Van der Beek asegura que llevaba una vida saludable: practicaba inmersión en agua fría, se mantenía en excelente forma física y no presentaba síntomas alarmantes. "Estaba sano. Estaba en una forma cardiovascular increíble, y tenía cáncer en estadio 3. Y no tenía ni idea”, relató al portal Healthline.

El intérprete confiesa que no conocía detalles clave sobre esta enfermedad, como que la edad de inicio del cribado en EEUU se redujo a los 45 años. “Pensaba que seguía siendo 50”, reconoció. Precisamente a los 50 es la edad en que en España se entra en el programa de prevención de cáncer de colon y recto, según precisa el Ministerio de Sanidad. En el caso de Van der Beek, fue una colonoscopia la que finalmente reveló el tumor avanzado.