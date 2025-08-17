El rey Felipe VI ha visitado este domingo el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y ha agradecido el trabajo de estos militares contra la "tremenda voracidad" de las llamas, a la vez que ha hecho un llamamiento a la prudencia de los ciudadanos para que estén atentos a las indicaciones de las autoridades y eviten posibles riesgos.

Felipe VI se ha trasladado al cuartel, en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), para recibir la última información sobre despliegue de efectivos de la UME en las tareas de extinción de los incendios.