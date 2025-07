El eurodiputado maltés miembro del Partido Socialista Europeo, Jesmond Aquilina, se quedó dormido mientras la presidenta de Navarra, María Chivite, hablaba ante el Comité Europeo de las Regiones.

Aquilin, presidente del Consejo Regional Sur del archipiélago maltés, atribuyó su descuido al mal funcionamiento del aire acondicionado, según declaró a The Times of Malta: “No funcionaba, me quedé dormido unos cinco segundos y luego fui a por un café. Me están ridiculizando por algo completamente natural; le puede pasar a cualquiera”.