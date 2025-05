Sin camiseta para hacer deporte, sin camiseta para estar en la playa, cuatro de cada diez hombres que desarrollan un cáncer de piel lo hace en el torso. En cambio, en las mujeres el lugar donde más probabilidades tienen de desarrollar un melanoma es en las extremidades, sobre todo las inferiores. Pero eso no quiere decir que no tengamos que proteger todo el cuerpo y darse crema de los pies a la cabeza. La razón es la sobreexposición a la radiación UV. Quemarse con el sol tan solo una vez cada dos años puede triplicar el riesgo de cáncer de piel tipo melanoma, en comparación con no quemarse nunca. Por eso, la recomendación es auto exploración una vez al mes. “Se tarda un minuto en ver si algún lunar ha cambiado o ha parecido uno nuevo, así nadie se moriría de cáncer de piel”, dice Eduardo Nagore, dermatólogo de la AEDV. Por eso hay que tener cuidado con cualquier cambio que veamos en la piel. Identificarlo a tiempo puede marcar la diferencia.