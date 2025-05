Evitar dejar por escrito algo delicado en un consejo tan viejo como el papel, pero en la era del correo electrónico, redes sociales y aplicaciones de mensajería se nos olvida aplicarlo con frecuencia. Primero porque no somos conscientes de la cantidad de información personal que estamos regalando a las plataformas ni tampoco de lo que hace con esa información, siempre al límite de lo legal. De todas las tecnológicas, Meta, la empresa de Mark Zuckerberg es la más cuestionada por su respeto a la privacidad de los usuarios. Es la propietaria de Facebook e Instagram pero también de Wasap. Para Adrián Ramírez Correo, responsable del departamento de Ciberseguridad de Dolbuck «Desde luego con aplicaciones que dependen de Estados Unidos nuestra privacidad no está garantizada, incluso WhatsApp ya afronta demandas en su propio país por temas relacionados con protección de datos por eso no es una app segura». Se sabe además que esta aplicación de mensajería por su popularidad es un filón para los hackers que ha usado debilidades de la aplicación para incluir programas espías en móviles de los usuarios por eso se recomienda a mandatarios que no la usen. España cuenta con alternativas seguras, el Centro Criptológico Nacional cuenta con un chat de mensajería seguro que utiliza el Ministerio de Defensa. Pero es que además desde 2020 las aplicaciones comerciales como WhatsApp o Telegram cuenta con opciones para evitar miradas indiscretas con mensajes que se borran solos después de un tiempo fijado.

Además, están los móviles encriptados que garantizan la seguridad de las comunicaciones. Son los que usan los líderes mundiales para comunicarse entre ellos o para asuntos de Estado. Algunos ni siquiera eso, Vladimir Putin antiguo agente de la KGB aseguró hace años que ni tiene ni usa smartphone.