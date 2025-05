El 80% de los casos de cáncer de próstata tienen muy buen pronóstico, pero en el caso del expresidente Biden no ha sido así, porque es un caso con puntuación de Gleason 9, es decir, que es un cáncer agresivo. Además de esta agresividad, preocupa que se ha extendido y que tiene metástasis en los huesos, algo que no es tan raro, ya que es muy común que se extienda al hueso en el 65% de los casos. El cáncer de Joe Biden no es curable, pero sí tratable, por eso es importante hacer caso a los síntomas. Si se detecta a tiempo la tasa de supervivencia supera el 90%. Los expertos consideran que el cáncer del expresidente norteamericano se puede controlar durante años.