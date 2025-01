Que tomar café es sano para la salud no es algo nuevo. Pero ahora sabemos que solo es beneficioso si se toma por la mañana. Los que beben una taza de café matutino tienen un 31% menos de probabilidad de fallecer por una enfermedad cardiovascular que aquellos que no lo toman. Este macroestudio no muestra, sin embargo, que se reduzca la mortalidad entre los que beben café durante todo el día. Pero no solo importa cuándo tomar café, sino también la cantidad. Beber dos o tres tazas por la mañana, así como hacerlo de forma empedernida reduce el riesgo de muerte más que si solo se bebe una sola taza. El beneficio es el mismo si se toma con cafeína que descafeinado.