Sanidad advierte de que en las próximas semanas alcanzaremos el pico de gripe en nuestro país. Aumenta la incidencia, mientras más de la mitad de los españones no está por la labor de vacunarse. El 55% no tiene intención de inmunizarse en este campaña a pesar de los riesgos. Un dato que preocupa entre los mayores de 60 años, a pesar de ser de riesgo, el 27% no se plantea acudir a que le pongan la vacuna. En el hospital de Ourense acelaran la vacunación contra la gripe ante el descenso en la campaña de este año. En Galicia, por ejemplo, solo se han vacunado una de cada tres embarazadas. Mientras, la gripe sigue disparándose y ya ha superado el umbral de epidemia tras los encuentros navideños.