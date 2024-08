Una silla cómoda, una red wifi que sea rápida, es lo que más nos preocupa en nuestro confort en el trabajo. Pero poco nos fijamos en la luz. No se ve, pero se siente. Una buena iluminación en el trabajo provoca que no se canse la vista y ayuda a que todo sea más agradable. Porque si es correcta puede aumentar la productividad en torno a un 10%. En general en España no iluminamos bien. Lo sufren los empleados y los clientes de muchas tiendas. Por ejemplo, en un supermercado se ilumina de forma general. En una tienda de moda la luz debe ser más focalizada a las prendas. Un detalle fundamental que puede cambiar la percepción de los clientes.