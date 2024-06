Tras recibir la estola por su graduación en Ourense, lo primero que hizo esta recién licenciada de Tui fue viajar a Vigo para compartir ese momento especial con sus yayos, uno de ellos ingresado en el hospital. Al vídeo de su llegada a la planta que subió a sus redes le acompañaba una reflexión.

"Qué duro fue bajar las escaleras con todo el mundo aplaudiendo y no poder veros allí. Tuve que ser muy fuerte para poder ir, pero tuve que hacerlo por mi, por mamá y papá, por la abuela y por vosotros desde la distancia. Ganas de llorar constantemente y pensando a cada paso en vosotros y en todos los que desde arriba no podían estar tampoco.

Pero aún así, algo tenía que hacer para que me vieseis graduada una vez más, para que me vieseis feliz, y para que me vieseis cumplir el último sueño que me quedaba, ser profe de los pequeñitos, como siempre había soñado. Qué momento tan bonito, y qué suerte haber podido ir, aunque fuese después, a daros ese abrazo que se quedará en mi corazón para siempre. Siempre juntitos, aunque eso suponga dar la vuelta al mundo."