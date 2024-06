Manu fue invitado a la prueba de sonido de la banda en La Fábrica de Chocolate donde actuaban el sábado por la noche en Vigo, a unas horas que impedían la asistencia de este pequeño con autismo. Hace unas semanas, sus padres se enteraron de que esta banda iba a dar este concierto e intentaron ponerse en contacto con ellos. "Nos hacía mucha ilusión que Manu los fuera a ver, pero claro, la actuación era un sábado por la noche, a unas horas que no son para él", matiza su padre.

Su madre intentó ponerse en contacto con ellos días antes del concierto para contarles que en Galicia había un acérrimo seguidor de su música, seguramente el fan más pequeño que podían tener. "Les mandé un mensaje por Instagram, y me contestaron. Ya solo eso me parece de agradecer. Me remitieron a su manager para buscar una manera de que nuestro hijo pudiese oírles tocar", cuenta María, matizando que "en ningún momento les contamos la especial condición que tenía Manu; yo no quería que pudiesen verse obligados por eso".

Finalmente se organizó todo para que esta familia pudiese asitir a la prueba de sonido que el grupo iba a realizar una hora y media antes del concierto que comenzaría a las 22 horas, en el local de la calle Churruca.