Esther Estévez (Verín, 1997), alma do espazo, formou parte desa cativada que medrou co porco bravo máis famoso da pequena pantalla. “Está claro que o que máis me achegou ao idioma, ademais da miña familia, foron os debuxos da TVG, Shin Chan e Detective Conan encantábanme!” aínda que tamén “me marcou moito a música”. Xunto á que escoitaba no espazo televisivo e as cancións tradicionais que lle cantaban na casa, “na adolescencia influíume moito Luar na Lubre”.