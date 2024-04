Marie Kondo fue la pionera en poner orden profesional en el caos de algunos hogares y desde entonces muchos trabajan en solucionar situaciones bastante críticas, que causan muchas rupturas. "Según un estudio de la Universidad de Harvard, es la tercera después de la infidelidad y el desgaste de la pareja", afirma la abogada de familia Gema Cornejo. Y a veces las fricciones siguen después de la separación si hay custodia compartida en la misma casa.

¿Qué hacer para evitarlas? "Comunicar es clave, si cambiamos las cosas de sitio o encontramos una forma interesante de ordenar, no acumular, etiquetar", explica Alba Caamaño, presidenta de la Asociación de Organizadores Profesionales de España, que este fin de semana ha celebrado un congreso. Y lo de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. "Tenemos la regla de los dos minutos, hacer en el momento aquello que no tardes más de ese tiempo y la de los diez minutos, establecer bloques de esa duración para ordenar algo", añade Caamaño. Consejos para disfrutar de la casa sin tener que salir corriendo.