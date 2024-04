Siete y media de mañana y como si de un autobús escolar se tratase una furgoneta emprende su ruta. Pero viene a recogerlos a ellos. No hablan, pero a juzgar por las prisas por subir y esos meneos de cola parece que les gusta. Un espacio al aire libre donde pueden hacer todo lo que la ciudad no les permite. Por él pasan hasta 40 canes al día. Apto para todas las edades y tamaños. Y no solo es beneficioso para las mascotas. Pero acaba la jornada y toca volver a casa, exhaustos de tanto juego y a descansar hasta el próximo día.